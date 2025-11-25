Amazon invertirá 50.000 millones de dólares y creará 1.100 empleos en 2026

Amazon invertirá 50.000 millones en infraestructura de IA y supercomputación.

La expansión permitirá fortalecer misiones federales y economías locales.

Se prevé la creación de 1.100 nuevos empleos en 2026.

Amazon anunció una inversión histórica para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación dedicada a agencias del gobierno.

La ampliación, programada para iniciar en 2026, fortalecerá las capacidades de Amazon Web Services (AWS) y ampliará la infraestructura en regiones clasificadas.

La compañía también invertirá miles de millones en Indiana, impulsando empleo y crecimiento económico.

Amazon invertirá en IA y centros de datos

La inversión de 50.000 millones permitirá sumar cerca de 1.3 gigavatios de capacidad de IA en las regiones AWS Top Secret, AWS Secret y AWS GovCloud.

Today, @amazon announced a MAJOR plan to build AI and high-performance computing for the U.S. Government: «We're giving agencies expanded access to advanced AI capabilities that will enable them to accelerate critical missions from cybersecurity to drug discovery.»🔥 — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

Estos centros de datos incorporarán tecnologías avanzadas para acelerar misiones federales clave, desde ciberseguridad hasta descubrimiento de fármacos.

Según Matt Garman, director ejecutivo de AWS, la infraestructura permitirá superar barreras tecnológicas que hoy limitan al gobierno federal.

Además, Amazon planea invertir 15.000 millones en el norte de Indiana para construir campus de centros de datos que sumarán 2.4 gigavatios de capacidad, generando 1.100 nuevos empleos.