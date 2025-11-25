Amazon invertirá 50.000 millones de dólares y creará 1.100 empleos en 2026
Publicado el 11/25/2025 a las 10:53
- Amazon invertirá 50.000 millones en infraestructura de IA y supercomputación.
- La expansión permitirá fortalecer misiones federales y economías locales.
- Se prevé la creación de 1.100 nuevos empleos en 2026.
Amazon anunció una inversión histórica para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación dedicada a agencias del gobierno.
La ampliación, programada para iniciar en 2026, fortalecerá las capacidades de Amazon Web Services (AWS) y ampliará la infraestructura en regiones clasificadas.
La compañía también invertirá miles de millones en Indiana, impulsando empleo y crecimiento económico.
Amazon invertirá en IA y centros de datos
La inversión de 50.000 millones permitirá sumar cerca de 1.3 gigavatios de capacidad de IA en las regiones AWS Top Secret, AWS Secret y AWS GovCloud.
Estos centros de datos incorporarán tecnologías avanzadas para acelerar misiones federales clave, desde ciberseguridad hasta descubrimiento de fármacos.
- Según Matt Garman, director ejecutivo de AWS, la infraestructura permitirá superar barreras tecnológicas que hoy limitan al gobierno federal.
Además, Amazon planea invertir 15.000 millones en el norte de Indiana para construir campus de centros de datos que sumarán 2.4 gigavatios de capacidad, generando 1.100 nuevos empleos.
- Este proyecto se suma a los 11.000 millones invertidos previamente en la región.
Oportunidades laborales y desarrollo local
Para la comunidad latina, esta expansión representa oportunidades laborales directas e indirectas.
- Los nuevos empleos asociados a Amazon suelen cubrir áreas como soporte técnico, mantenimiento, construcción, logística y administración.
- A medida que avanza la infraestructura tecnológica del país, crece la demanda de trabajadores con perfil bilingüe y experiencia básica en tecnología.
El acuerdo entre Amazon y NIPSCO permitirá utilizar energía existente sin repercutir en tarifas para residentes o negocios locales, lo que fortalece la estabilidad económica de la región.
Qué dicen las fuentes
Matt Garman afirmó que esta inversión “transformará la forma en que las agencias federales aprovechan la supercomputación” y permitirá acelerar misiones cruciales.
Qué sigue
Los trabajos de construcción comenzarán en 2026, y Amazon anunciará más detalles sobre vacantes conforme avance el proyecto.
Para quienes buscan mejorar su perfil laboral, los próximos años serán clave para capacitarse en áreas relacionadas con los centros de datos.