Amazon Fresh anuncia cierre definitivo de cuatro sucursales en el mismo estado

Amazon Fresh anuncia cierre definitivo de cuatro sucursales en el mismo estado

Amazon reorganiza su presencia física con el cierre de cuatro supermercados, buscando optimizar operaciones y ofrecer nuevas oportunidades.
Por 
2025-11-10T17:04:46+00:00
Amazon Fresh anuncia cierre de varias sucursales/Foto: Shutterstock

Publicado el 10/11/2025 a las 12:04

Los supermercados Amazon Fresh están por vivir una nueva reestructuración en su red de tiendas físicas en Estados Unidos, con el anuncio del cierre de cuatro ubicaciones en el sur de California.

La compañía confirmó que estas sucursales cerrarán sus puertas el 16 de noviembre, marcando otro capítulo en la estrategia de ajuste de su división minorista.

Los residentes locales se preparan para despedirse de una cadena que apostaba por la innovación en la compra de alimentos con tecnología automatizada y autoservicio digital.

El movimiento forma parte del proceso de evaluación interna con el que Amazon busca optimizar costos, consolidar operaciones y concentrarse en las tiendas con mejor desempeño.

Ajustes en la red de tiendas

De acuerdo con un portavoz de Amazon, los establecimientos que dejarán de operar se encuentran en Mission Viejo, La Habra, La Verne y Whittier, todas en el estado de California.

“Algunas ubicaciones funcionan mejor que otras, y después de una evaluación, hemos tomado la decisión de cerrar estas ubicaciones de Amazon Fresh”, explicó el vocero de la compañía.

Los consumidores que solían hacer sus compras en estos supermercados podrán continuar adquiriendo productos a través del sitio web de comestibles de Amazon, una alternativa que la empresa busca fortalecer mientras redefine su presencia física.

Actualmente, California cuenta con 26 tiendas Amazon Fresh, pero con esta medida el número descenderá a 22 locales activos en todo el estado.

Empleados y reubicaciones

Amazon señaló que colaborará con los trabajadores afectados para facilitar su reubicación dentro de la compañía siempre que sea posible.

En declaraciones a medios estadounidenses, la empresa reafirmó su compromiso de ofrecer opciones laborales a su personal desplazado, dentro de otras áreas o divisiones.

Entre las direcciones que cerrarán este 16 de noviembre se encuentran: 2229 Foothill Blvd La Verne, 15225 Whittier Blvd Whittier, 26940 Crown Valley Parkway, Mission Viejo, 1610 W. Imperial Highway, La Habra

Las tiendas Amazon Fresh se habían caracterizado por ofrecer una mezcla de marcas nacionales y locales, con énfasis en productos frescos como frutas, verduras, carnes y mariscos, además de tecnología orientada a mejorar la experiencia de compra.

Un cierre que sigue una tendencia

La decisión de clausurar estas cuatro sucursales no es un hecho aislado.

Amazon ya había implementado cierres similares en otras regiones del país, incluyendo tiendas en Virginia, Nueva York, Washington y Los Ángeles, según reportó CNBC.

El gigante del comercio electrónico continúa evaluando el desempeño de sus tiendas físicas en un entorno altamente competitivo.

Aunque el concepto Amazon Fresh representó una apuesta por combinar la tecnología con la experiencia minorista tradicional, algunas ubicaciones no lograron los resultados esperados en ventas ni en tráfico de clientes.

Estrategia en evolución

La primera tienda Amazon Fresh en California abrió en Woodland Hills en agosto de 2020, marcando el inicio de una expansión ambiciosa.

No obstante, la empresa ha tenido que ajustar su modelo a medida que cambia el comportamiento de los consumidores tras la pandemia.

A pesar de estos cierres, Amazon mantiene más de 50 establecimientos Amazon Fresh abiertos en Estados Unidos y continúa experimentando con nuevas tecnologías en el sector alimentario.

La compañía reafirma que su objetivo es optimizar operaciones, mejorar la rentabilidad y adaptar sus tiendas a las necesidades actuales de los compradores, señaló ‘The US Sun‘.

¡Atlético de Madrid tiene nuevo dueño!