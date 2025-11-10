Amazon Fresh anuncia cierre definitivo de cuatro sucursales en el mismo estado

Amazon Fresh anuncia cierre

Reubicación de empleados afectados

Amazon ajusta su estrategia

Los supermercados Amazon Fresh están por vivir una nueva reestructuración en su red de tiendas físicas en Estados Unidos, con el anuncio del cierre de cuatro ubicaciones en el sur de California.

La compañía confirmó que estas sucursales cerrarán sus puertas el 16 de noviembre, marcando otro capítulo en la estrategia de ajuste de su división minorista.

Los residentes locales se preparan para despedirse de una cadena que apostaba por la innovación en la compra de alimentos con tecnología automatizada y autoservicio digital.

El movimiento forma parte del proceso de evaluación interna con el que Amazon busca optimizar costos, consolidar operaciones y concentrarse en las tiendas con mejor desempeño.

Ajustes en la red de tiendas

De acuerdo con un portavoz de Amazon, los establecimientos que dejarán de operar se encuentran en Mission Viejo, La Habra, La Verne y Whittier, todas en el estado de California.

“Algunas ubicaciones funcionan mejor que otras, y después de una evaluación, hemos tomado la decisión de cerrar estas ubicaciones de Amazon Fresh”, explicó el vocero de la compañía.

Los consumidores que solían hacer sus compras en estos supermercados podrán continuar adquiriendo productos a través del sitio web de comestibles de Amazon, una alternativa que la empresa busca fortalecer mientras redefine su presencia física.

Actualmente, California cuenta con 26 tiendas Amazon Fresh, pero con esta medida el número descenderá a 22 locales activos en todo el estado.