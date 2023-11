Amor y otras cosas: Amor sin expectativas

Sin embargo, quiero comenzar diciendo que no siempre es fácil amar sin expectativas. Para construir un vínculo sólido, es natural tener ciertas expectativas.

Hoy vamos a explorar la idea de cómo amar sin expectativas. Soy José Luis López Velarde, y durante más de 12 años, he estado ayudando a las personas a alcanzar y mantener relaciones amorosas de sus sueños.

Nuestra capacidad de amar no depende de cómo los demás nos traten, sino de nuestra decisión de amar y de dar amor incondicionalmente.

En una relación madura y saludable, puedes continuar teniendo expectativas y haciendo solicitudes a tu pareja, pero estas expectativas ya no están condicionadas al amor.

Es importante entender que tener expectativas en esta etapa no está necesariamente mal. Estás tratando de identificar a la persona que puede ser compatible contigo y satisfacer tus necesidades.

La madurez de la pareja

Amar profundamente a tu pareja significa que tu amor por ellos no depende de si cumplen o no con tus expectativas. Puedes amar a tu pareja incluso cuando estás en desacuerdo o enojado, porque el amor no está directamente relacionado con las expectativas.

En una relación en la que has trascendido las expectativas condicionales, puedes expresar tus necesidades y solicitudes a tu pareja de una manera saludable, sin convertirlas en demandas.

Las demandas llevan a la sensación de que el otro está obligado a cumplirlas, lo que puede generar conflictos innecesarios.

En cambio, puedes expresar tus necesidades como solicitudes, reconociendo que tu pareja tiene la libertad de aceptar o rechazarlas sin que eso afecte el amor que sientes por ellos.