¿Amaneces con tortícolis? Causas reales y remedios efectivos para tu alivio!

Amanecer con el cuello rígido, sin poder girar la cabeza y sintiendo punzadas con cada movimiento, es más común de lo que parece.

La tortícolis puede aparecer después de dormir mal, tras una actividad intensa o incluso sin una causa evidente.

Aunque suele mejorar en pocos días, entender por qué ocurre y cómo tratarla correctamente ayuda a acelerar la recuperación y evitar recaídas.

1. ¿Qué es realmente la tortícolis?

La tortícolis es una condición donde el cuello pierde movilidad debido a dolor y rigidez muscular.

Puede aparecer de forma repentina y dificultar tareas básicas como conducir, girar la cabeza o mirar hacia un lado.