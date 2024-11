La influencer Amanda dos Santos Barbosa fallece tras caer de un vehículo en movimiento (VIDEO)

Amanda dos Santos Barbosa, influencer brasileña de 24 años, murió el 18 de noviembre tras caer de un vehículo en movimiento durante una transmisión en vivo.

El trágico accidente ocurrió en João Pessoa, al noreste de Brasil, mientras disfrutaba de una salida nocturna.

Amanda viajaba en un coche a gran velocidad y decidió sacar la cabeza por encima del techo para grabar un video en directo.

Al perder el equilibrio, cayó violentamente sobre la carretera y fue atropellada por otros vehículos.

Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE

