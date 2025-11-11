Álvaro Fidalgo da el sí a la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo aceptó jugar con México y podría ser parte del Mundial 2026. Será convocado a un microciclo en enero,.

El mediocampista del Club América, Álvaro Fidalgo, aceptó la invitación de Javier Aguirre para integrarse a la Selección Mexicana, de cara al Mundial de 2026.

Su primer llamado sería en enero, en un microciclo en Centroamérica de acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN

Podría jugar oficialmente desde febrero

Aunque ya está naturalizado desde diciembre de 2024, Fidalgo debe cumplir cinco años de residencia en México, lo cual ocurrirá en febrero de 2026, requisito que exige la FIFA para formalizar el cambio de federación.

Ya suma más de 200 partidos con América

Fidalgo llegó al fútbol mexicano en el Clausura 2021 y desde entonces se ha consolidado como pieza clave de las Águilas, con más de 200 partidos oficiales en Liga MX.

¿Cuándo debutaría?

Podría ser convocado en los amistosos de enero, aunque solo entrenará. Su debut oficial con México tendría que esperar hasta después del cambio de federación autorizado por FIFA.

