EE.UU. presiona por una tregua inmediata en Sudán por crisis civil
Publicado el 12/11/2025 a las 21:47
- EE.UU. exige tregua inmediata
- Crisis humanitaria empeora rápido
- Sudán necesita acceso humanitario
Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos instó a las partes enfrentadas en Sudán a implementar de inmediato la tregua humanitaria propuesta ante el rápido deterioro de la situación.
El llamado busca detener la violencia que ha dejado a millones sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.
Massad Boulos, asesor principal para Asuntos Árabes y Africanos, alertó que el sufrimiento civil ha llegado a niveles catastróficos.
El funcionario insistió en que cada día de combates continúa cobrando vidas inocentes.
Llamado a un alto el fuego en Sudán
The United States urges the parties to the conflict in Sudan to immediately agree to and implement the proposed humanitarian truce.
The suffering of civilians has reached catastrophic levels, with millions lacking food, water, and medical care. Every day of continued fighting…
— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 12, 2025
Boulos afirmó que ya se presentó un texto sólido para establecer una tregua aceptable para ambos bandos.
El asesor sostuvo que el acuerdo no debe depender de condiciones políticas o militares que prolonguen el conflicto.
Destacó que detener las hostilidades permitirá que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan.
Boulos reiteró que los civiles no pueden seguir esperando mientras la violencia avanza sin control.
Acceso humanitario y obligaciones de las partes
El funcionario estadounidense subrayó que todas las partes deben honrar sus compromisos para facilitar un acceso humanitario pleno y seguro.
Aseguró que permitir la entrada de ayuda es imprescindible para salvar vidas en medio de la emergencia.
Señaló que la tregua podría convertirse en un paso crucial hacia un diálogo sostenido a largo plazo.
Boulos recalcó que es momento de actuar para ofrecer esperanza al pueblo sudanés.
Preocupación global ante falta de alto el fuego en Sudán
El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 entre el ejército y las Rapid Support Forces.
La violencia provocó una crisis masiva que ha desplazado a millones de personas en todo el país.
Organismos internacionales han alertado sobre la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos.
Las zonas de conflicto permanecen bloqueadas, dificultando que la ayuda llegue de manera segura.
Impacto devastador en la población sudanesa
Las comunidades atrapadas continúan enfrentando condiciones insostenibles sin acceso a asistencia esencial.
La falta de rutas seguras impide que los suministros lleguen a quienes más los necesitan.
El sufrimiento civil sigue aumentando con cada día adicional de enfrentamientos.
Organismos humanitarios temen que la situación continúe deteriorándose si no se logra un alto al fuego.
EE.UU. considera imprescindible una tregua inmediata
Estados Unidos reiteró que detener las hostilidades es un paso indispensable para contener la crisis.
Boulos insistió en que avanzar hacia la paz requiere un compromiso serio de las partes.
El asesor sostuvo que la tregua puede abrir el camino hacia una estabilidad largamente esperada.
El llamado estadounidense busca frenar la tragedia humanitaria que golpea al país.