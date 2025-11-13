EE.UU. presiona por una tregua inmediata en Sudán por crisis civil

EE.UU. exige tregua inmediata

Crisis humanitaria empeora rápido

Sudán necesita acceso humanitario

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos instó a las partes enfrentadas en Sudán a implementar de inmediato la tregua humanitaria propuesta ante el rápido deterioro de la situación.

El llamado busca detener la violencia que ha dejado a millones sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

Massad Boulos, asesor principal para Asuntos Árabes y Africanos, alertó que el sufrimiento civil ha llegado a niveles catastróficos.

El funcionario insistió en que cada día de combates continúa cobrando vidas inocentes.

Llamado a un alto el fuego en Sudán

The United States urges the parties to the conflict in Sudan to immediately agree to and implement the proposed humanitarian truce. The suffering of civilians has reached catastrophic levels, with millions lacking food, water, and medical care. Every day of continued fighting… — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) November 12, 2025



Boulos afirmó que ya se presentó un texto sólido para establecer una tregua aceptable para ambos bandos.

El asesor sostuvo que el acuerdo no debe depender de condiciones políticas o militares que prolonguen el conflicto.

Destacó que detener las hostilidades permitirá que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan.

Boulos reiteró que los civiles no pueden seguir esperando mientras la violencia avanza sin control.