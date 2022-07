Captan a la exactriz Allisson Lozz en tienda de ‘segunda mano’

Allisson Lozz tienda segunda mano: Allisson cuenta el por qué ya no quiere ser ‘una estrella’

La ex protagonista de telenovelas rompió en llanto en un live en Instagram en donde cuenta con más de 200k seguidores, y habló acerca de situaciones traumáticas que vivió mientras trabajaba en Televisa. Fueron 11 años de su vida los que Allisson le dedicó a la televisión, y ahora habló del por qué se retiró.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, dijo la actriz entre lágrimas. “Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas’.” dijo Lozz recordando malos momentos. (VER VIDEO) Archivado como: Allisson Lozz tienda segunda mano