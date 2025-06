“Alligator Alcatraz”: Florida propone prisión migratoria rodeada de caimanes y pitones

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, propuso instalar un centro de detención migratoria en los Everglades, usando la peligrosa fauna local como “muro natural” para evitar fugas.

La idea, respaldada por autoridades federales, ha sido bautizada como “Alligator Alcatraz” y ha desatado polémica por sus implicaciones éticas.

ALLIGATOR ALCATRAZ. Under 287g authority, state and local law enforcement can now assist with immigration functions, including: arrests, transportation, and detention.

287g is a force multiplier in completing the President’s mission and making America safe again. https://t.co/qYvcrRek0L

— Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2025