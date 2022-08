El acuerdo de culpabilidad también requiere que Weisselberg testifique con sinceridad como testigo de cargo cuando la Organización Trump vaya a juicio en octubre por cargos relacionados. La compañía está acusada de ayudar a Weisselberg y otros ejecutivos a evitar impuestos sobre la renta al no informar con precisión al gobierno sobre su compensación total.

Un alto ejecutivo de la empresa familiar del expresidente Donald Trump se declaró culpable el jueves 18 de agosto de evadir impuestos en un trato que podría convertirlo en un testigo estelar contra la compañía en un juicio de otoño, reseñó la agencia The Associated Press.

¿Trump enfrenta cargos en este caso?

De acuerdo con la información reseñada por AP, el propio Trump no está acusado en el caso. Weisselberg no dijo nada cuando salió de la corte y no respondió cuando un periodista le preguntó si tenía algún mensaje para Trump.

El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante Jr., dijo que su cliente se declaró culpable “para poner fin a este caso y a las pesadillas legales y personales de años que le ha causado a él y a su familia”. “Estamos contentos de haber dejado esto atrás”, agregó el abogado.