Allanamientos de ICE en Arizona dejan decenas de detenidos

Allanamientos dejan 46 detenidos

Enfrentamientos durante operativo federal

Investigación por red criminal

Una serie de allanamientos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona derivó en la detención de 46 inmigrantes indocumentados y en enfrentamientos con una multitud que presuntamente intentó frenar la operación, según informó la propia agencia en un comunicado divulgado este miércoles.

El operativo fue llevado a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE junto con otras agencias federales.

Incluyó 16 órdenes de registro contra nueve restaurantes y siete casas de seguridad en Tucson y zonas cercanas.

La acción forma parte de una investigación de varios años sobre una organización criminal transnacional supuestamente vinculada con explotación laboral, infracciones fiscales y violaciones migratorias.

Allanamientos de ICE en Arizona y operativo federal

Entre los detenidos, ICE señaló la presencia de personas con antecedentes por agresión sexual y reingreso ilegal al país, según El Diario NY.

La agencia añadió que uno de los establecimientos se convirtió en un punto de tensión cuando “más de 100 agitadores” se congregaron para presuntamente impedir el trabajo de los agentes.

Según ICE, el grupo llegó a cerrar una puerta del local para atrapar a los agentes dentro del perímetro.

El comunicado reportó que varios individuos se tornaron violentos, agredieron a agentes y pincharon neumáticos de vehículos federales.

Esto obligó a movilizar a un Equipo de Respuesta Especial (SRT) de HSI, que recurrió a “contramedidas” para retomar el control.