Allanamientos de ICE en Arizona dejan decenas de detenidos
Publicado el 12/11/2025 a las 11:25
- Allanamientos dejan 46 detenidos
- Enfrentamientos durante operativo federal
- Investigación por red criminal
Una serie de allanamientos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona derivó en la detención de 46 inmigrantes indocumentados y en enfrentamientos con una multitud que presuntamente intentó frenar la operación, según informó la propia agencia en un comunicado divulgado este miércoles.
El operativo fue llevado a cabo por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE junto con otras agencias federales.
Incluyó 16 órdenes de registro contra nueve restaurantes y siete casas de seguridad en Tucson y zonas cercanas.
La acción forma parte de una investigación de varios años sobre una organización criminal transnacional supuestamente vinculada con explotación laboral, infracciones fiscales y violaciones migratorias.
Allanamientos de ICE en Arizona y operativo federal
Comunidad de Tucson responde con movilizaciones masivas tras redadas que detuvieron a 46 personas de origen mexicano en restaurantes y viviendas https://t.co/v2GsZSqziP pic.twitter.com/fDG14SQ1LL
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) December 7, 2025
Entre los detenidos, ICE señaló la presencia de personas con antecedentes por agresión sexual y reingreso ilegal al país, según El Diario NY.
La agencia añadió que uno de los establecimientos se convirtió en un punto de tensión cuando “más de 100 agitadores” se congregaron para presuntamente impedir el trabajo de los agentes.
Según ICE, el grupo llegó a cerrar una puerta del local para atrapar a los agentes dentro del perímetro.
El comunicado reportó que varios individuos se tornaron violentos, agredieron a agentes y pincharon neumáticos de vehículos federales.
Esto obligó a movilizar a un Equipo de Respuesta Especial (SRT) de HSI, que recurrió a “contramedidas” para retomar el control.
Enfrentamientos y lesiones
#EEUU 🇺🇸
En un operativo federal en Tucson, Arizona, agentes de ICE arrestaron a 46 personas de México por infracciones migratorias. La acción, parte de una investigación fiscal y migratoria, se centró en varios restaurantes, incluido el Taco Giro. pic.twitter.com/WD627txKrm
— DiplomateDesir🇭🇹 (@ronalddesir225) December 9, 2025
Entre la multitud se encontraba la representante estadounidense Adelita Grijalva, quien —según ICE— intentó obstaculizar a los agentes.
La agencia afirmó que Grijalva difundió después en redes sociales que había sido rociada con gas pimienta, una versión que ICE calificó de falsa.
Como resultado del disturbio, un individuo fue arrestado por presuntamente agredir a un agente federal y otro por daños a un vehículo gubernamental.
Dos miembros del equipo especial de HSI resultaron heridos: uno sufrió una fractura de bíceps y otro una lesión de rodilla.
Ambos fueron atendidos médicamente tras los incidentes.
Además de los inmigrantes indocumentados arrestados, HSI detuvo a dos ciudadanos estadounidenses acusados de agredir a un agente federal, dañar un vehículo gubernamental y obstruir la justicia.
La Fiscalía federal aceptó procesar los casos.
Presunta cadena familiar
El agente especial interino a cargo, Ray Rede, afirmó que la operación desmanteló una organización criminal que utilizaba una cadena familiar de restaurantes en Tucson, Sierra Vista, Green Valley, Casa Grande y Apache Junction.
Aseguró que las medidas implementadas “interrumpieron inequívocamente” la capacidad del grupo para explotar mano de obra y el sistema de comercio.
Rede advirtió que habrá más operativos en Arizona.
HSI trabajó en coordinación con el Servicio de Investigación Criminal, la agencia de Ejecución y Operaciones de Deportación (ERO), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Patrulla Fronteriza y otras entidades federales, estatales y locales.
ICE señaló que se trata de una investigación en curso y que, por ahora, la información disponible es limitada.
La agencia reiteró su compromiso de “proteger la patria, defender el estado de derecho y los intereses de los contribuyentes estadounidenses”.