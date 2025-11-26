Allan Saint-Maximin causa baja de última hora

Allan Saint-Maximin no viajó a Monterrey por un cuadro de gripe y será baja en la ida ante Rayados. América espera recuperarlo.

El América iniciará los Cuartos de Final del Apertura 2025 sin Allan Saint-Maximin.

El atacante francés presentó un cuadro de gripe que le impidió viajar a Monterrey y quedó descartado para el duelo de ida ante Rayados.

La ausencia sorprendió a la afición que esperaba verlo en el primer gran reto azulcrema de la Liguilla.

Saint-Maximin, fuera por enfermedad

La planificación de Coapa sufrió un giro inesperado cuando se confirmó que Saint-Maximin no se encontraba en condiciones de hacer el viaje a Nuevo León.

El futbolista permaneció en la Ciudad de México en reposo absoluto debido a la gripe que lo mantiene debilitado.

Aunque no se trata de una lesión, el malestar fue suficiente para impedir su participación en el compromiso de ida.

La baja llega en un momento clave: el América buscaba iniciar la serie con su plantilla completa y con el francés como pieza ofensiva determinante.

En Coapa prevalece el optimismo.

La expectativa interna es que el jugador pueda recuperarse en un par de días y estar disponible para la vuelta del sábado en el Estadio Azulcrema, siempre y cuando su estado físico responda adecuadamente.

América llega a Monterrey sin su refuerzo estrella

El resto del plantel viajó con normalidad.

A su llegada a Nuevo León, los jugadores fueron recibidos por aficionados que buscaron autógrafos y fotografías.

Elementos como Luis Malagón y Álvaro Fidalgo atendieron a la afición, mientras otros miembros de la plantilla descendían del autobús.

La ausencia más notoria fue la de Allan Saint-Maximin, cuya baja generó dudas entre los seguidores que esperaban verlo en la delegación.

Finalmente, se confirmó que no formará parte de los convocados para el duelo de este jueves.

Lo que viene para el equipo

El cuerpo técnico deberá ajustar su estrategia ofensiva sin uno de los jugadores más explosivos del equipo.

El reto de enfrentar a Rayados en su casa exigirá variantes inmediatas, especialmente ante un rival que suele hacerse fuerte como local.

El América, sin embargo, confía en cerrar la serie con plantel completo el fin de semana, siempre que la recuperación de Saint-Maximin avance según lo previsto.

