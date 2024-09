Allan J. Lichtman, el pronosticador «más veterano y mejor» de EEUU lo ve claro: Harris ganará las elecciones

Lichtman no tiene duda de calificarse a sí mismo como el pronosticador electoral estadounidense más veterano y el más infalible:

«Fui de los pocos que pronosticó su victoria», cuenta a Efe en una entrevista el experto, cuya predicción no gustará este año al republicano, pues tiene claro que Kamala Harris ganará el 5 de noviembre.

¿Cuáles son las predicciones que ha hecho?

«Predije la reelección de Ronald Reagan en abril de 1982, casi tres años antes de las elecciones, cuando Estados Unidos estaba en la peor recesión desde la Gran Depresión hasta ese momento».

«Y el 60 % de los estadounidenses decía que era demasiado viejo para postularse de nuevo y su índice de aprobación estaba en mínimos históricos», relata.

También estuvo seguro del resultado de las elecciones de 2016, en las que Hillary Clinton se enfrentó a Trump y perdió, pese a ser favorita en los sondeos.

«Mi sistema es único, no mira las encuestas, no escucha a los expertos, no sigue los acontecimientos de la campaña. Mira el panorama general de la gobernanza», explica.