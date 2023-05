Alix Aspe sale del programa ‘La Mesa Caliente’ tras no renovar contrato

La misma cuenta de Instagram señala que Alix Aspe sale del programa ‘La Mesa Caliente’ por decisión propia, ya que la oferta de su contrato no cumplía con las expectativas. Y es que aseguran que Aspe buscaba formar parte de proyectos en México, los cuales no podían ofrecerle por lo que declinó el contrato.

Por medio de su cuenta de Instagram, la periodista Mandy Fridmann habló sobre la salida de Alix Aspe del programa de Telemundo. Donde asegura que la presentadora no se va por decisión propia del programa ‘ La Mesa Caliente ‘, sino que su caso no está muy alejado de lo que pasó con Adamari.

No están de acuerdo con su salida

Por el momento la cadena de televisión de Telemundo o la misma Alix Aspe han hecho una declaración al respecto, por lo que aún se desconoce la veracidad de los hechos. Sin embargo los televidentes ya han expresado su desconformidad con las decisiones tomadas por el canal.

“Se va la que le da frescura al programa”, “La que se debería de ir en Myrka no sé pero tiene un no se qué, que qué sé yo. No tiene carisma”, “¡No lo puedo creer!”, “¿Qué? Alix es lo mejor de esa mesa. No lo puedo creer”, “Telemundo va de mal en peor ella es súper talentosa y mira”, “Ella es lo mejor q tiene ese programa”, “¡No entiendo esa decisión!”. Son algunos de los comentarios dejados en las publicaciones de Instagram de @chamonic3 y @mandyfridmann.