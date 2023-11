¿Por qué se fue de La Mesa Caliente Alix Aspe?

Alix Aspe deja La Mesa Caliente

La conductora se casa y revela su salida

Se une a Despierta de Televisa

En los primeros días de mayo, una noticia tomó por sorpresa a propios y extraños: Alix Aspe ya no estaría más en La Mesa Caliente.

A pesar de los rumores, fue la propia conductora que reveló el motivo por el que dejaría de trabajar en Telemundo.

Semanas atrás, unió su vida a la del empresario Diego Betanzo en una ceremonia que se realizó en el Museo Casa de la Bola en CDMX.

En ese momento, nadie se imaginó que la joven ya no acompañaría a Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.

Termina un ciclo en Telemundo

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de 200 mil seguidores, Alix Aspe compartió un inesperado mensaje.

En primer lugar, la conductora de televisión dijo que las últimas semanas habían sido de grandes cambios y decisiones en su vida.

«Ya no me verán en La Mesa Caliente ni en Telemundo», expresó de manera tajante, pero eso no fue todo lo que compartió.

Sobre la razón por la que ya no estaría en el programa, al que se incorporó desde febrero del año pasado, confesó toda la verdad.