El día que Aline Hernández invitó a Marlene Calderón al clan Trevi Andrade

Superando el Pasado y Enfrentando Verdades

Recientemente, Aline Hernández (quien reconoció haber llevado a Marlene Calderón al clan Trevi Andrade) se dijo inconforme con la serie Ellas Soy Yo.

Por medio de sus redes sociales, la también conductora de televisión mandó un inesperado mensaje con dedicatoria especial.

«No, ella no soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas», expresó.

En este mismo mensaje, Aline comentó que ella no ha cambiado su versión ‘mil veces’ y que no le ha dicho mentiras al público.