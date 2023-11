El día que Aline hizo estallar el escándalo del clan Trevi Andrade

Se le va ‘con todo’ a Gloria

Recientemente, y a propósito del lanzamiento de la serie Ellas Soy Yo…, Aline Hernández le mandó una indirecta a Gloria Trevi.

De acuerdo con información de Publimetro, la ex corista compartió un inesperado mensaje a través de sus redes sociales.

«No, ¡ella no soy yo! Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas, no he cambiado mi versión mil veces», comentó.

Para terminar con su ‘indirecta’, Aline escribió que ella no le ha dicho mentiras a su público: «No, ella no soy yo», finalizó con su mensaje.