Pero eso no fue impedimento para que el amor floreciera entre ambos, pero tal parece que todo eso ha llegado a su fin.

«Yo no quiero eso y yo paro en el momento en que no es sano», explicó al borde de las lágrimas la actriz colombiana.

«Se nos salió de las manos esto… En mi caso, el amor ya no es para sufrir y en este momento yo ya estoy empezando a sufrir», dijo.

«Fuimos profundamente felices y es de las personas que más me ha acompañado… Soy yo la que se va de la relación», afirmó.

La falta de respeto de Jim Velásquez

Durante esa conversación, Alina reveló que su ex pareja había asistido a un desfile con otra chica sin informarle.

«¿Por qué no me lo dijiste? No se trata de pedirme permiso, Jim, simplemente hubiera sido considerado tenerme en cuenta», dijo.

«Yo soy una mujer seria Jim, este no es un tema de celos, es una deslealtad lo que hiciste. Me cansé, estoy cansada de esto», prosiguió.

«Me haces a un lado, mira lo que ocasionaste, yo porque tengo que estar asustada mirando ‘este se está casando con otra», añadió.