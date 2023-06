La actriz Alina Lozano generó controversia al anunciar próximas nupcias

A través de redes sociales presumió su romance con un joven influencer

«A esos muchachos les hiso falta tal ves el amor de una madre», declararon en redes ¡LE ROBÓ EL CORAZÓN UN VEINTEAÑERO! La actriz colombiana Alina Lozano, quien salió en telenovelas como ‘La Reina Del Sur’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, habló sobre sus próximas nupcias con el también actor Jim Velásquez, quien es más chico que ella y tan situación causó controversia en las redes sociales. Alina Lozano, actualmente tiene 54 años de edad y su pareja, Jim Velásquez, tiene 23 años, lo que generó diferentes opiniones con respecto a la relación que sostienen y por supuesto, la diferencia de edad que es notoria y que generó diversas opiniones en redes sociales. Pero esa situación no ha generado más que unión en la pareja. ALINA LOZANO CONQUISTÓ A JOVEN 31 AÑOS MÁS JOVEN La actriz colombiana, que conquistó las pantallas con papeles en Hasta que la plata nos separe o La Reina del Sur, está bajo el ojo del huracán después de confirmarse sus próximas nupcias con el también actor, Jim Velásquez, quien es 31 años más joven que ella. Recientemente, se dio a conocer su compromiso y ellos hablaron al respecto sobre la diferencia de edad. «Me siento en el mejor momento de mi vida. De pronto, si yo me lo hubiera encontrado 10 años antes, 15 años antes, no creo que esta relación hubiera sido posible», reveló la actriz en un reciente entrevista y citó People En Español. Al ser tan comentada la relación, la pareja no presta oídos a las críticas y continúan su romance como cualquier otro.

¿Le insinúan que es su sugar mmomy? Al ver a una mujer mayor con un hombre joven, los internautas no dudaron en señalar que la pareja estaba junta debido a que el joven, de 23 años, está interesado en el dinero que pueda proporcionarle. Por esa razón, la actriz no dudó en decir que desde que iniciaron con su relación, ella no paga nada en referente al joven y que cada quien mantiene sus gastos. «No es un modelo de negocio porque yo no soy la sugar mommy de él. Yo no lo mantengo, ambos tenemos nuestra vida económica», instó durante la entrevista que le realizaron y que citó People En Español. Aunque claro, dichas declaraciones no eximen a la pareja de recibir comentarios de odio y duda por parte de seguidores.

Alina Lozano: ¿Qué opina de su próximo enlace? La pareja se comprometió recientemente y desde ese momento, las dudas sobre el próximo enlace no pararon de llegar. Alina Lozano, ya estuvo casada una vez con un actor cubano y fruto de esa relación nació su único hijo, quien tiene 15 años. Por ello, al preguntarle sobre su boda, declaró que cree que va muy 'rápido' la relación. «Yo voy a ser muy sincera, siento que vamos rápido, no con relación a la relación sino a lo rápido que Jim quiere esto porque yo me lo tomaría con mucha más calma», declaró la actriz al programa y señaló People. La pedida de matrimonio se llevó a cabo en un programa local de Colombia y donde causó grande sorpresa por el enlace matrimonial.

Alina Lozano: ¿Siguen las críticas? En las redes sociales de la actriz, los internautas no dudaron en hacer cuestionamientos sobre la relación y hubo quien señaló que no creen que sean pareja, sino que es solo para redes sociales. Al igual, hubo quien señaló que el chico estaba bastante joven a comparación de Alina y aún no comprenden la actitud de la colombiana. «Sin ánimo de ofender a nadie, a veces esos muchachos les hizo falta tal vez el amor de una madre y lo buscan en una mujer», «Pensé que era el hijo», «Ese muchacho está muy joven, ni yo a mis 33 me atrevo a darle un pico a alguien tan joven», «Esta incertidumbre si es verdad o mentira que están juntos me tiene mal», revelaron.

