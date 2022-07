¡Estos son algunos alimentos que debes evitar comer para la cena!

Pueden provocarte éstos alimentos, una mala digestión

¡No es buena idea consumir esto para la cena!

Alimentos que puedes reemplazar con lo que te hace daño

Alimentos evitar para la cena. Muchas personas no tenemos ni idea de cómo nuestro sistema digestivo reacciona por la noche, y es que su comportamiento tiene mucho qué ver con los alimentos que le debemos. Hay que tener un especial cuidado con nuestra alimentación todo el tiempo, pero en especial, durante la noche.

Tener una mala alimentación antes de dormir no solamente puede afectar tu sueño, si no que trae graves consecuencias a la salud. Aquí te estaremos diciendo qué alimentos debes evitar consumir antes de que vayan a hacer un daño catastrófico a tu salud, ¡Así que anótalos muy bien!

No es bueno saltarse las comidas principales

El nutriólogo y doctor Jorge Juan Prieto Cueto, escribió en su blog ‘Saber Vivir’, un artículo sobre los alimentos con los que hay que tener cuidado a la hora de la cena, pues además de ser dañinos en cualquier hora del día, traerían consecuencias aún peores en la noche, antes de ir a dormir.

"Si en algo están de acuerdo la mayoría de los nutricionistas es en el hecho de que no es bueno saltarse ninguna de las comidas principales, incluida la cena. Además, muchos hacen hincapié en que la cena ideal debe ser ligera. Pero no te confundas, esto no significa que deba ser escasa", se lee en su artículo publicado en Saber Vivir".