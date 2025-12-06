Alicia Villarreal responde al distanciamiento con su hija Melenie Carmona y defiende su amor incondicional
Publicado el 12/06/2025 a las 18:11
- Alicia Villarreal sobre distanciamiento con Melenie
- Su hija pide mayor prudencia
- Conflicto familiar sigue abierto
La tensión entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona continúa generando conversación pública después de que la joven confirmara su distanciamiento de la cantante.
En una entrevista para el programa Sale el Sol, la intérprete de regional mexicano abordó por primera vez la situación familiar sin entrar en confrontaciones directas.
La artista dejó claro que, pese a los desacuerdos, su amor hacia sus hijos permanece intacto y que no permitirá que las diferencias apaguen ese vínculo.
“Son nuestros amores más incondicionales”, afirmó al hablar del compromiso que siente como madre.
“Son nuestros amores más incondicionales”: la postura de Alicia
Villarreal reaccionó a las declaraciones de Melenie, quien días antes expresó no estar de acuerdo con aspectos de la relación de su madre con Cibad Hernández.
La joven aseguró que esa situación generó tensiones y que, como resultado, incluso dejó de seguir a la cantante en Instagram.
Ante esto, Alicia optó por una respuesta conciliadora, enfocándose en su papel materno en lugar de profundizar en la polémica.
“Realmente somos los más comprometidos con la vida de ellos. Son nuestros amores más incondicionales”, reiteró la intérprete durante la entrevista.
Un distanciamiento que sorprendió a los seguidores
Melenie compartió días antes, mediante una transmisión en TikTok, que había pedido a su madre prudencia respecto a su nueva relación sentimental.
Según explicó, Alicia inició su romance con Hernández poco después de su divorcio, lo que consideró demasiado apresurado.
“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona… yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, expresó la joven.
Sus declaraciones generaron múltiples reacciones entre seguidores, quienes han seguido de cerca la relación madre e hija.
La exposición pública y el conflicto familiar
Melenie también criticó la forma en que la relación de su madre fue compartida en redes sociales, señalando que esa exposición aumentó la presión mediática.
“Si hacían ese numerito de los TikToks iban a empezar a ching*r de que qué opinas tú y tus hermanos…”, dijo al explicar su incomodidad por el escrutinio público.
La joven agregó que otro factor que complicó la situación fue la presencia de Cruz Martínez en su vida, ex pareja de Alicia y figura paterna durante su infancia.
“Es el papá de mis hermanos… yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él”, comentó con evidente molestia.
¡Alicia Villarreal DOLIDA por los ATAQUES de su hija, Melenie Carmona contra ella y su NOVIO, Cibad Hernández! ¿Qué OPINAS sobre esta POLÉMICA? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/OFJH5xFypk
— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 5, 2025
La respuesta de Alicia sugiere apertura al diálogo
Aunque Villarreal no se refirió directamente a cada una de las acusaciones de su hija, sí dejó claro que la prioridad es mantener un ambiente de respeto. “Son amores que nada más son”, explicó, haciendo énfasis en que las diferencias no disminuyen el sentimiento hacia Melenie.
La cantante evitó entrar en detalles sobre su relación con Hernández, pero su tono sereno evidenció su deseo de una eventual reconciliación.
Hasta ahora, Melenie no ha reaccionado a la postura de su madre, pero entre seguidores persiste la expectativa de que ambas puedan encontrar un punto de encuentro.
La conversación continúa creciendo en redes sociales, donde miles observan de cerca el desarrollo de uno de los conflictos familiares más comentados del momento.