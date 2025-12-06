Alicia Villarreal responde al distanciamiento con su hija Melenie Carmona y defiende su amor incondicional

Alicia Villarreal sobre distanciamiento con Melenie

Su hija pide mayor prudencia

Conflicto familiar sigue abierto

La tensión entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona continúa generando conversación pública después de que la joven confirmara su distanciamiento de la cantante.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, la intérprete de regional mexicano abordó por primera vez la situación familiar sin entrar en confrontaciones directas.

La artista dejó claro que, pese a los desacuerdos, su amor hacia sus hijos permanece intacto y que no permitirá que las diferencias apaguen ese vínculo.

“Son nuestros amores más incondicionales”, afirmó al hablar del compromiso que siente como madre.

“Son nuestros amores más incondicionales”: la postura de Alicia

Villarreal reaccionó a las declaraciones de Melenie, quien días antes expresó no estar de acuerdo con aspectos de la relación de su madre con Cibad Hernández.

La joven aseguró que esa situación generó tensiones y que, como resultado, incluso dejó de seguir a la cantante en Instagram.

Ante esto, Alicia optó por una respuesta conciliadora, enfocándose en su papel materno en lugar de profundizar en la polémica.

“Realmente somos los más comprometidos con la vida de ellos. Son nuestros amores más incondicionales”, reiteró la intérprete durante la entrevista.