Una noticia toma por sorpresa a todos

La cantante mexicana Alicia Villarreal, exvocalista del grupo Límite, tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Su exesposo y padre de su hija Melanie, el actor Arturo Carmona, sale a decir la verdad

Hace apenas unos días, varias imágenes tomaron por sorpresa a los seguidores de la cantante mexicana Alicia Villarreal, quien saltó a la fama por ser la vocalista del grupo Límite, ya que se le vio entrar en silla de ruedas a un hospital del Estado de México, por lo que se temió lo peor, pero fue su exesposo y padre de su hija Melanie, el actor Arturo Carmona, quien salió a decir la verdad.

Recientemente, la intérprete de temas como Te aprovechas, Yo sin tu amor, Con la misma piedra y Ay papacito, concedió una reveladora entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde contó varios aspectos de su vida, tanto personales como profesionales, incluso compartió el duro momento que vivió tras la separación de Límite y la muerte de su hermano.

¿Qué le pasó a Alicia Villarreal? Arturo Carmona responde…

En una entrevista para diferentes medios de comunicación, entre ellos Imagen Entretenimiento, el actor Arturo Carmona dio a conocer que, efectivamente, Alicia Villarreal tuvo que ser hospitalizada de emergencia hace unos días: “Me voy a atrever a hablar porque sé que sus fans y mucha gente que la quieren están preocupados por su salud”.

El exesposo de la cantante, sin dejar pasar mucho tiempo, dijo que actualmente ella se encuentra estable, pero tuvo que suspender el programa en el que está participando: “Fue un accidente que tuvo, pero ya está bien. No me gustaría ahondar mucho en el asunto porque los procedimientos técnicos médicos no los tengo, pero sí hablé con ella y con mi hija y se encuentra muy bien”.