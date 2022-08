Pese a lo delicado de las declaraciones a Machado se le notó seguro relatando lo sucedido y no titubeó en dar más detalles. “Me traía de mascota en cuanto evento se le ocurría. No era legal que fuera así, yo era Miss Universo, no su dama de compañía”, enfatizó Alicia Machado. Archivado como: Alicia Machado denuncia abuso de Trump.

En La Academia, Yuri pasa a la final y Eduardo queda eliminado

Por otro lado, Rubí Ibarra, la joven potosina, pasó a la final de la 13° edición del programa musical La Academia, mientras que el último eliminado, antes de pasar a la etapa final del show, fue el representante de Estados Unidos, Eduardo. Así se dio a conocer en el concierto número 17 del reality, la noche de este domingo, en donde la académica que hace cinco años se dio a conocer por su fiesta de 15 años abandonó el escenario tras interpretar el tema “Eres para mí”, debido a que sufrió ataque de ansiedad.

Antes de revelar el nombre del eliminado, Rubí dio unas palabras al público agradeciendo todo el apoyo que ha recibido en este proyecto y explicó que en caso de que ella fuera la eliminada se iría contenta. "Independientemente de lo que pase, si me voy esta noche o no, que es decisión del público, si me llego a ir esta noche me voy feliz, me voy tranquila, era algo que quería expresar solamente y a todos mis compañeros que queden como finalistas los quiero mucho y tengan una buena vida, denle para adelante", expresó.