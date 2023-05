«Qué pena pero next… así que nada, aclarado el punto pues, yo sé que han estado preocupados por mí en estos últimos dos meses pero no pasa nada, ya soy una señora adulta, soy una mujer adulta con experiencias y me gusta pasármela bien» dijo Machado.

Alicia Machado confirma sospechas y termina con Christian Estrada

La pareja había sido vista recientemente en la Alfombra Roja de los Billboard Mujeres Latinas, evento en el que se la pasaron muy juntos, sin embargo, lo que fácil viene, fácil se va mientras Machado señala que a ella «se le respeta».

«Me la paso bien un rato, cuando se puede, se puede, y cuando no, next, un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy con alguien, yo respeto para que me respeten, así que… next», dijo Machado en su live de Instagram.