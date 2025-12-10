Alicia Machado respalda a Fátima Bosch y le lanza polémico consejo tras tensa entrevista en televisión

Alicia Machado respalda a Fátima Bosch

Tensa entrevista genera polémica

Sugiere contratar Growth Manager

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa envuelta en controversias que van desde dudas sobre la legitimidad del certamen hasta la presión que enfrenta la nueva reina en sus primeras apariciones públicas.

Además, la tensión aumentó después de que Bosch abandonó una entrevista en el programa Pica y se Extiende, donde se le cuestionó insistentemente sobre asuntos legales ajenos a ella.

El episodio generó múltiples reacciones en redes y entre exreinas de belleza que conocen bien la presión mediática del título.

Entre las voces más fuertes destacó la de Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien salió en defensa de Bosch y le ofreció un consejo directo y contundente.

Por qué Fátima Bosch decidió retirarse del programa

Bosch acudió al set con la intención de hablar sobre su reciente triunfo y su agenda como representante global del certamen.

Sin embargo, el conductor enfocó la conversación en polémicas como las críticas a su coronación, procesos legales contra los dueños de Miss Universo y una supuesta demanda por difamación de Nawat Itsaragrisil.

La mexicana respondió con calma, pero visiblemente incómoda, asegurando que no ha recibido “ningún aviso legal” y remarcando que los temas judiciales “no le competen”.

También expresó que sus logros han sido opacados por cuestionamientos repetitivos: “A mí nadie me ha preguntado ¿qué he hecho con mi trabajo?, ¿qué causas sociales voy a apoyar?”, reclamó.