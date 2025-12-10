Alicia Machado respalda a Fátima Bosch y le lanza polémico consejo tras tensa entrevista en televisión
Publicado el 12/10/2025 a las 16:15
- Alicia Machado respalda a Fátima Bosch
- Tensa entrevista genera polémica
- Sugiere contratar Growth Manager
La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa envuelta en controversias que van desde dudas sobre la legitimidad del certamen hasta la presión que enfrenta la nueva reina en sus primeras apariciones públicas.
Además, la tensión aumentó después de que Bosch abandonó una entrevista en el programa Pica y se Extiende, donde se le cuestionó insistentemente sobre asuntos legales ajenos a ella.
El episodio generó múltiples reacciones en redes y entre exreinas de belleza que conocen bien la presión mediática del título.
Entre las voces más fuertes destacó la de Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien salió en defensa de Bosch y le ofreció un consejo directo y contundente.
Por qué Fátima Bosch decidió retirarse del programa
Bosch acudió al set con la intención de hablar sobre su reciente triunfo y su agenda como representante global del certamen.
Sin embargo, el conductor enfocó la conversación en polémicas como las críticas a su coronación, procesos legales contra los dueños de Miss Universo y una supuesta demanda por difamación de Nawat Itsaragrisil.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Revela de qué hablaron? Cazzu rompe el silencio tras su encuentro con Belinda
La mexicana respondió con calma, pero visiblemente incómoda, asegurando que no ha recibido “ningún aviso legal” y remarcando que los temas judiciales “no le competen”.
También expresó que sus logros han sido opacados por cuestionamientos repetitivos: “A mí nadie me ha preguntado ¿qué he hecho con mi trabajo?, ¿qué causas sociales voy a apoyar?”, reclamó.
Una salida inesperada y cancelación de entrevistas
La reina dejó claro que estaba cansada de la narrativa en su contra y defendió la transparencia de su triunfo, afirmando que hay quienes no aceptan ver “a una mujer que gana algo de forma justa”.
Después de varios minutos de tensión, el programa fue a un corte comercial y, al volver, se informó que Bosch había abandonado el estudio.
La decisión sorprendió a la audiencia y provocó que la modelo cancelara todas sus entrevistas programadas con espacios de Telemundo.
Ni la producción ni Bosch han dado declaraciones posteriores, pero el incidente continúa generando debate sobre el trato mediático hacia la nueva Miss Universo.
El consejo de Alicia Machado para evitar futuras polémicas
Desde su experiencia personal, Alicia Machado se pronunció públicamente y aseguró entender perfectamente lo que Bosch está viviendo.
Su propio reinado estuvo lleno de controversias mediáticas que afectaron su salud emocional y su carrera, especialmente tras las críticas por cambios en su peso.
Por ello, recomendó a Bosch contratar un Growth Manager, alguien que establezca previamente con los medios qué temas pueden abordarse y que controle la agenda de la reina. Según Machado, esta persona debe dominar varios idiomas y tener claridad sobre la “responsabilidad intelectual, espiritual, política, social y física” que conlleva el título.
“Tú no eres la relacionista pública del señor Rocha ni del chino que compró el concurso”, advirtió la venezolana en una transmisión en vivo.
@wendyscruz
ALICIA MACHADO SE PRONUNCIA NUEVAMENTE A FAVOR DE FÁTIMA BOSCH🚨🚨🚨🚨🚨 💖💖💖💖💖🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #aliciamachado #fatimabosch #telemundo #entrevista #nawatyacallate
Un respaldo completo a la nueva Miss Universo
Machado extendió su apoyo total a la mexicana: “Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante”.
La exreina recordó que ella también fue víctima de hostigamiento mediático y rumores malintencionados durante y después de su reinado en 1996.
En su caso, la exposición pública fue tan extrema que la colocó constantemente en controversias ajenas a sus funciones como Miss Universo.
Hoy, a casi tres décadas de su propia experiencia, Machado busca que Bosch no repita la historia y pueda ejercer su título con dignidad, límites claros y protección profesional.
Ver esta publicación en Instagram