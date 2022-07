La ex participante de LCDLF recibió cientos de ataques

Los fans de Daniela Navarro le dicen que ella era ‘peor’

Alicia Machado sobre Daniela: "Ni cómo ayudarla" Alicia Machado recibe ataques. La ex participante de la primera edición de La Casa de los Famosos, ha sido foco rojo de críticas por parte de cientos de internautas, quienes se han puesto en su contra luego de rendir algunas declaraciones en donde dijo haber estado en desacuerdo con la actriz Daniela Navarro. La también ex reina de belleza, Alicia Machado, fue la ganadora de la primera edición del reality show de Telemundo, y Machado ha estado muy al pendiente de lo que sucede dentro de esta segunda edición, incluso haciendo lives en Instagram en donde opina acerca de todo lo que se está viviendo. A Alicia Machado no le parece correcto el comportamiento de Daniela Navarro Este domingo, no fue el único momento en el que Alicia se ha dado a la tarea de opinar sobre lo que está pasando dentro de la famosa casa, si no que ahora fue dar su opinión sobre Daniela Navarro y el comportamiento que tiene con sus compañeros, el cual Alicia calificó como no correcto. "Qué pena, pero lamentablemente Daniela tiene una actitud que yo no entiendo, o sea no entiendo qué tan grave puede ser lo que hizo Juan, qué tan grave fue lo que hizo Ivonne… O el insultar constantemente y eso de estar detrás de la gente gritándole, provocándole. Eso es una provocación demasiado complicada dentro de la casa", dijo Alicia Machado.

Alicia Machado recibe ataques: ¿Pide a los integrantes de la casa que ignoren a Daniela? La ex reina de belleza, además de opinar que el comportamiento de la guapísima actriz venezolana no es lo que más le gusta dentro de La Casa de los Famosos, también dijo que la mejor forma en la que los demás integrantes podrían responderle a su compañera, sería 'ignorarla'… "El que la dejen hablando sola es la única forma que tiene la gente dentro de la casa de protegerse de un ataque como ese. Y creo que pues sí lamentablemente por más que sea mi paisana yo la trato de ayudar pero ni cómo ayudarla, ya ni cómo ayudarla", agregó sin esperar a que la reacción de la gente fuera en ataque de ella.

Fans de Daniela atacan duramente a Alicia Como era de esperarse, cientos de fanáticos de Daniela salieron en su defensa, además tacharon a la ex reina de belleza de 'doble moral', esto, por medio de Instagram. "Yo no me arrepiento aunque ahora no tengamos las mismas opiniones de los participantes, como seres humanos todos somos libres de votar por quien nos cae bien", "Alicia por tu bien, deja de defender a Ivonne, no se defiende lo indefendible". "Ah pero no te acuerdas de cuando tu también peleabas por todo", "Qué mal que no apoyes a Daniela", "¡Qué doble moral la de Alicia si cuando estaba ahí era puro insultar y gritar a los demás!", "Pero cuando ella estaba se la pasaba insultando a todos", expresaron algunos internautas por medio de sus más recientes publicaciones.

Alicia Machado recibe ataques: Filtran video de la ex reina de belleza peleando en LCDLF Incluso, varios fanáticos de Daniela Navarro, se dieron a la tarea de rescatar videos de cuando Alicia se encontraba dentro de La Casa de los Famosos para dejarla en evidencia y comprobar que la famosa influencer también era muy conflictiva cuando estaba en el reality show de Telemundo. En el video que compartieron, se puede ver a Alicia discutiendo con Pablo Montero, en donde lo calla cada segundo. "Me parece una estupidez lo que Alicia dice, como si ella fuera una santa paloma, ella actúa peor", "Pareciera que la 'santa' Alicia ya no tiene memoria". Expresaron otros seguidores. (PUEDER VER AQUÍ EL VIDEO)

Alicia le responde a fan de Daniela Navarro Y conforme el Instagram de Alicia Machado se comenzó a inundar de ataques por parte de sus seguidores, la ex reina de belleza procedió a desactivar los comentarios de sus recientes publicaciones, pero antes de hacer eso, le contestó a una fan de Daniela sobre la acción que hizo. "Mis redes no son el escusado toilet de nadie y al que no le guste que no me siga, simple", expresó Machado. Este conflicto entre la ex integrante de La Casa de los Famosos y de Daniela sigue muy activo, pues los fans de Daniela no les bastará con unas simples palabras, si no que siguen comentándole cosas negativas en su Instagram. (VER VIDEO AQUÍ)