Alicia Machado se muestra preocupada por el huracán Ian (VIDEO)

"Se está poniendo fea la cosa, está entrando toda el agua. El huracán este que nos tiene todos aterrados acá en Florida, estoy en el norte y yo vivo acá en el mar", dice la ex participante de La Casa de los Famosos. "No tenemos sótano, en este edificio no hay sótano", dijo en un en vivo respondiendo los comentarios de la gente.

La guapa ex reina de belleza Alicia Machado , publicó un video en sus redes sociales en donde mostraba la fuerza con la que el huracán Ian ha estado arrasando en Florida. “Bueno estoy aquí en mi casa, estoy empezando a preocuparme porque este es mi primer huracán en esta propiedad y me estoy empezando a asustar”.

Alicia Machado preocupada huracán: Confiesa tener grave enfermedad

Machado hizo una confesión recientemente sobre una enfermedad que tiene, pues a punto de llorar, Alicia le revela a sus seguidores que en ocasiones, su mal humor se debe a la fibromialgia. “Las personas que están a mi alrededor saben que hablo fuerte, pero es difícil llevar a cabo esto.

No me gusta que a veces la gente piense que soy grosera o soy muy seria, pero es a veces eso lo que me pasa, eso es lo que me pasa", dijo con lágrimas en los ojos. Confesó además, que a veces le cuesta mucho salir adelante y pararse de la cama. "Me imagino que después de este live voy a tener cientos de psicólogos psicoanalizándome. Esto no es tan fácil, no tiene que ver con la edad, uno está librando una batalla de salud y física".