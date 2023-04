Alicia Machado y el momento más humillante con Trump

Alicia Machad humillante Trump: Se negó a muchas cosas

Hace poco, en una entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado recordó ese momento humillante y dijo que se negó a hacer ejercicio frente a la prensa. “Le dije: No, yo no quiero salir, yo no voy a hacer ejercicio delante de toda esa gente”, fueron las palabras de la actriz.

“Yo quería que primero el señor me diga la dieta y todo, pero yo no voy a hacer ejercicio delante de la prensa… Había como más de 80 periodistas de todas partes del mundo y él estaba ahí y yo era como su ratón de laboratorio”, reveló. ARCHIVADO DE: Alicia Machado humillante Trump