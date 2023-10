Alicia Machado ha sido despedida de Telemundo, así lo confirma

Acusaciones contra José Manuel Figueroa

La actriz reveló que sus proyectos futuros con la empresa se vinieron abajo y que Telemundo había decidido poner fin a su contrato.

«Me impactó mucho que me dijeran que ya no me quieren en este lugar, que no les gustan mis opiniones en el reality», comenzó revelando conmocionada.

«Que eso ha perjudicado mi carrera en muchos aspectos, así que ahora, Telemundo, siempre no», expresó Machado durante la transmisión.

De acuerdo con información proporcionada por una revista mexicana, Alicia Machado era una de las participantes en el reality show «Secretos de las indomables».