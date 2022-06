Alicia Machado muestra sus ‘tesoros’ con una impresionante faja negra

La ex miss universo muestra sus enormes pechos y su impresionante trasero

Sus seguidores resultan sorprendidos por su atrevimiento

En pleno Día del Padre, la controversial modelo Alicia Machado da un regalo a los padres al presumir su trasero con una faja negra, por medio de un candente video a través de su página oficial de Instagram, por lo que encendió los ánimos de los reyes del hogar, que no dudaron en celebrar con un me gusta, la tremenda publicación de a ex miss universo.

La escultural modelo causó sensación no solo por su impresionantes retaguardia, sino por el gran frente que se carga, pues presumió sus enormes pechos frente a la cámara, dejando una gran sensación entre sus seguidores que nunca pierden detalle de las sorpresas que les tiene cuando sube un material, pues generalmente es para el agrado del público masculino.

¿QUÉ PROMOCIONÓ LA MODELO?

Y en esta ocasión no fue diferente, pues enfundada en una sexy y ardiente faja negra, la venezolana promovió ese artículo, pero no dejó pasar de lado la oportunidad de demostrar que pese a que pasan los años, mejora cada día más, y no solo de sus atributos físicos sino de su piel y rostro, pues luce más cuidado, factor que notaron muchos de sus fans en las redes sociales.

En su video, además de regalarle a los papás un gran video para que se ‘echaran un taco de ojo’, la modelo impulsó a los fanáticos a que no dejaran de ver el programa de la Casa de los Famosos de Telemundo, no sin antes reiterar para qué sirven sus fajas de color negro, pero las miradas de los hombres estuvieron fijas en sus curvas y más curvas, por eso Alicia Machado en faja negra es una atracción.