¡Alicia Machado despotrica contra Nacho Casano y él responde! (VIDEO)

Alicia Machado llama ‘misógino’ a Nacho Casano

Nacho Casano no se queda de brazos cruzados y le responde

El actor mexicano tacha de ‘ignorante’ a la ex reina de belleza

Alicia Machado contra Nacho Casano. La final de La Casa de los Famosos trajo consigo muchas sorpresas e inesperadas reacciones del público, muchos no se imaginaban que la actriz mexicana Ivonne Montero, iba a ser la ganadora oficial de la segunda temporada del famoso reality show de Telemundo.

La ex-reina de belleza Alicia Machado, quien fue la primera ganadora del reality show de Telemundo cuando se estrenó, estuvo todo el tiempo apoyando a quien fue su favorita a Ivonne Montero. Ahora, despotricó en contra de Nacho y lo tachó de lo peor.

Alicia Machado contra Nacho Casano: Alicia ataca al actor argentino

En la gran final del programa de la cadena televisiva hispana, hubo muchísima tensión por parte de los presentes, incluyendo a Nacho Casano, quien muchos creían iba a ser el gran ganador de La Casa de los Famosos. Nacho estuvo envuelta en controversias durante algunos meses.

Sin embargo, Alicia Machado parece no tener la mejor relación con el actor argentino, de hecho ni siquiera se conocen, pero la ex reina de belleza si dio su opinión acerca del comportamiento de Casano en la famosa casa, y al actor no le gustó para nada lo que le dijo. Archivado como: Alicia Machado contra Nacho Casano