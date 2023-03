Y en medio de una polémica legal, el ex de Ferka está luchando para volver a ver a su hijo, y que presuntamente el actor fue denunciado por su ex por supuestamente haberse llevado a su hijo sin su consentimiento, y sufrir de presunto abuso doméstico indicó el portal Infobae.

Para muchas, Alicia Machado es una mujer bastante polémica que da mucho de qué hablar y no tiene pelos en la lengua, además se caracteriza por ser una mujer bastante transparente que no le da miedo lo que opinen sobre ella, ejemplo de esto fue su participación en La Casa de los Famosos primera temporada.

El video fue publicado por Machado en redes sociales, sin embargo el Instagram de Chamonic reveló el video en una publicación y escribió el siguiente mensaje: “Dime que necesitas atención sin decirme que la necesitas. Alicia Machado y Christian Estrada ex de Frida Sofía están compartiendo videos y fotos juntos”, comenzó escribiendo la periodista.

Comparte Machado ‘íntimo’ momento junto al ex de Frida Sofía y Ferka

Por supuesto que esto ha desatado una enorme ola de críticas hacia los famosos: “Ese nomas buscando a quien desfalcar porque ni famoso es ni dinero tiene”, “¡Qué personajes! Son tal para cual”, “Es que a ella le gustan los chavitos”, “Él no es para una familia digna, el es para mujeres mayores que estén económicamente bien”, dijeron algunos usuarios.

Alicia Machado y Christian Estrada: ¿Por qué Christian Estrada enfrenta una demanda?

Fue el pasado 26 de noviembre que María Fernanda Quiroz conocida como ‘Ferka’ denunció que Christian Estrada había ‘destituido’ de forma ilegal a su hijo, esto mientras que la modelo estaba con su hijo que en aquel entonces tenía 1 año, y este fue el motivo por el cual procedió legalmente, dijo Infobae.

Mientras que todo esto ocurrió, al día siguiente Estrada fue detenido, sin embargo inmediatamente quedó libre y Ferka ha dejado en claro que no va a descansar hasta que tenga consecuencias legales. No cabe duda que para tener un romance, no es el mejor momento precisamente, y más con la polémica Alicia Machado (CLICK PARA VER EL POLÉMICO VIDEO).