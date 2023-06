«Una celebración con todo el amor del universo para mi princesa Dinorah Valentina, por su fiesta de XV años. A nuestra familia, gracias por acompañarnos y amigos. Gracias a todos los que durante estos años siempre nos han apoyado y a todas mis madres, amigas, que con sus consejos me han guiado en el camino», escribió Alicia en redes sociales.

La exMiss Universo, Alicia Machado, celebró por todo lo alto el cumpleaños de su única hija, Dinorah Valentina, quien cumplió quince años. Por ello, la presentadora de televisión no dudó en compartir más de este especial festejo y mostrar los lujos que acompañaron la celebración, entre ellos, una limusina donde llegaron al lugar donde se realizó el importante evento.

¡YA ES TODA UNA SEÑORITA! Alicia Machado, presumió con orgullo a su hija en celebración de sus XV años y por ello, la exMiss Universo compartió fotografías e historias de la lujosa fiesta que realizó en Miami. La presentadora de televisión y modelo, ‘tiró la casa por la ventana’ para esta especial fiesta y no dudó en compartir cada detalle en redes sociales.

En la fiesta, Bad Bunny estuvo presente -dentro de una botarga- y se encargó de animar a los presentes con los éxitos más sonados, dando un ambiente de antro, lo que disfrutaron enormemente los adolescentes que asistieron al festejo. Pero no solo fue el ‘conejo malo’ quien hizo bailar a los presentes, sino que había animadores con grandes vestuarios quienes lograron un ambiente de diversión en el lugar.

Alicia Machado celebró quinceañera: ¿Rompió con el festejo?

Debido a que no fue la típica fiesta de XV años, la modelo fue cuestionada y algunas personas señalaron que con las fotos y videos parecía más un festejo de 21 años, donde los jóvenes pueden disfrutar de diferente manera. Al igual, los internautas señalaron que parecía más fiesta de Alicia que de Dinorah, debido a que la venezolana no dejó de reír, ni de disfrutar. Archivado como: Alicia Machado celebró quinceañera

«Si no leyera, solo viera fotos y videos, creería que cumplió 21», «Que raro que la quinceañera no sale en el video, pareciera que la que cumple años es Alicia, porque la hija brilló por su ausencia», «Todos esperando ver brillar a la hija, pero fue la que menos brilló», «A lo mejor vendió la exclusiva a alguna revista, y por eso no muestra a la quinceañera», destacaron algunos internautas.