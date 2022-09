¿Se violaron leyes?

Tras darse a conocer la investigación que se está formulando sobre el traslado de migrantes hacia Martha’s Vineyard, las autoridades no señalaron qué leyes se habrían violado con el traslado de los 48 venezolanos en aviones privados desde San Antonio la semana pasada, indicó The Associated Press. El proceso de investigación sigue en desarrollo.

El jefe de policía del condado Bexar, Javier Salazar, un demócrata electo, calificó los vuelos que partieron de su ciudad como una manipulación política. Pero dijo que hasta el momento los investigadores únicamente han hablado con los abogados que representan a algunos de los migrantes y no identificó a ningún posible sospechoso que pueda enfrentar cargos, indicó AP.