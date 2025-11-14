Buscar
¿Alfredo Olivas sufre atentado? Salen a decir la verdad del cantante

¿Alfredo Olivas sufre atentado? Salen a decir la verdad del cantante

Alfredo Olivas dice la verdad sobre una presunta agresión y confirma como se encuentra tras rumores sobre un ataque armado en México.
Por 
2025-11-14T02:07:54+00:00
FOTO MEZCALENT

Publicado el 11/13/2025 a las 21:07

  • Rumor de ataque descartado
  • Olivas confirma buen estado
  • Autoridades niegan incidente

Luego de que circularan rumores sobre un presunto ataque armado contra el cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas en Tamaulipas.

Sin embargo, su equipo desmintió categóricamente la información y afirmó que el artista está en perfecto estado de salud.

El comunicado del equipo de Alfredo Olivas

Star Media Consulting, agencia que trabaja con el intérprete de El Paciente, aclaró que las versiones difundidas en redes sociales eran falsas.

TE PUEDE INTERESAR: Julio Preciado estalla en aeropuerto por retraso de vuelo y luego aclara lo ocurrido: “Hablé por todos los pasajeros”

“Ante la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa”, escribió la agencia en un comunicado.

La noticia había generado inquietud entre los seguidores del cantante, especialmente porque Alfredo Olivas fue víctima de un atentado en 2015.

¿Cómo se encuentra?

El equipo señaló que Olivas no solo se encuentra bien, sino que tampoco realizó ningún viaje reciente a Tamaulipas, lugar donde presuntamente habría ocurrido el ataque.

Según la agencia, el cantante continúa con su agenda laboral sin contratiempos y no estuvo en la zona mencionada durante las últimas horas.

“Alfredo Olivas se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últimas horas”, añadió Star Media Consulting.

El desmentido buscó frenar la ola de especulaciones que se propagó rápidamente en redes sociales y en algunos medios que retomaron la versión inicial.

La postura de las autoridades de Tamaulipas

FOTO MEZCALENT

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas también intervino para descartar que hubiera ocurrido un ataque armado contra el músico.

A través de un comunicado, la dependencia aseguró que no existe ningún reporte oficial que confirme una agresión en la carretera de Victoria.

“Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, señalaron las autoridades.

La postura institucional reforzó la aclaración emitida por el equipo del cantante, desmintiendo que hubiera existido un incidente en la zona.

La intervención de la Vocería ayudó a dar certidumbre a los seguidores que permanecían atentos a la información difundida en redes.

Ambas versiones coincidieron en que el presunto ataque nunca ocurrió y que no existe ningún elemento que respalde la narrativa viral.

El mensaje a los seguidores y la respuesta del artista

 

Tanto la agencia como las autoridades pidieron a los seguidores mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, según El Financiero.

El equipo del intérprete agradeció la preocupación mostrada por el público e hizo un llamado a evitar difundir versiones no verificadas.

Invitaron también a consultar fuentes confiables para frenar la propagación de rumores que podrían generar alarma innecesaria.

Poco después, el propio Alfredo Olivas compartió una fotografía en sus redes sociales para confirmar que se encuentra bien.

La imagen no incluía mensaje alguno, pero sirvió como una señal directa para tranquilizar a sus seguidores.

Con esta publicación, el cantante cerró la ola de especulaciones que surgió a partir de rumores sin sustento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la rapidez con la que la desinformación puede expandirse y la importancia de verificar los hechos en fuentes oficiales antes de compartirlos.


