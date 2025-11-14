¿Alfredo Olivas sufre atentado? Salen a decir la verdad del cantante

Rumor de ataque descartado

Olivas confirma buen estado

Autoridades niegan incidente

Luego de que circularan rumores sobre un presunto ataque armado contra el cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas en Tamaulipas.

Sin embargo, su equipo desmintió categóricamente la información y afirmó que el artista está en perfecto estado de salud.

El comunicado del equipo de Alfredo Olivas

🚨 Representación artística de Alfredo Olivas desmiente ‘atentado contra el cantante’. pic.twitter.com/Z6OGiRpxWy — A Diario Istmo (@adiario_istmo) November 13, 2025

Star Media Consulting, agencia que trabaja con el intérprete de El Paciente, aclaró que las versiones difundidas en redes sociales eran falsas.

“Ante la circulación de información en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa”, escribió la agencia en un comunicado.

La noticia había generado inquietud entre los seguidores del cantante, especialmente porque Alfredo Olivas fue víctima de un atentado en 2015.