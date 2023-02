Se muestra molesto

En clip, el artista musical mencionó que si hubo una situación con la gente de staff, sin embargo, dijo que todo estaba bien, reiterando que él no se encontraba en ese estado. “Jamás lucraría con una cosa de esas, yo no sé quien lo sacó de dónde salió, hubo un tema con gente de producción de un servidor, pero bendito Dios, todos sanos y salvos. Yo no me presenté en Zacatecas”.

Incluso, señaló que la noticia alteró a sus familiares y amigos por lo que se mostró un poco molesto con la prensa por andar divulgando una noticia falsa bastante sensible. “Creo que hay que ser un poquito más conscientes con dar ese tipo de noticias”, dijo el cantante en su video. Archivado como: Alfredo Olivas desmiente secuestro