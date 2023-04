Ante estas situaciones, Alfredo Adame reveló en una entrevista que piensa en realizarse una limpia, ya que asegura que tiene muchos enemigos que le desean el mal. Por lo que no descartó que el incidente con su camioneta fue debido a las malas vibras de sus haters.

“Salgo de mi casa, tu casa, camino 2 kilómetros, y de repente… el gimnasio está aquí a 4 minutos, y cuando voy dando la vuelta de repente empiezan a salir flamazos del cofre, entonces inmediatamente me paro, empezó a tirar gasolina y empezó a oler a gasolina”, explicó Adame en la entrevista. Archivado como: Alfredo Adame hará limpia

“ Y luego ayer en la mañana cuando arranco, empiezo a oler como a gasolina y de repente doy la vuelta y un flamazo del motor… El saldo fue que el motor quedó totalmente chamuscado”, dijo el mexicano. Por fortuna, logró salir de su vehículo a tiempo, no se reportaron heridos. Archivado como: Alfredo Adame hará limpia

“Mañana me voy a Catemaco”

Luego le preguntaron si cree que alguien atentó contra él a lo que respondió: “Mira, no es que crea o no crea, es que hay que investigarlo, tú sabes que yo tengo enemigos, gente envidiosa, gente de todo, a mis otros carros de repente en tres semanas he cambiado tres llantas, de que les han dado pinchazos”, dijo.

Por último mencionó que va a recurrir a una ceremonia para purificarse y cambiar su suerte, por lo que se piensa hacer una limpia y alejar las malas vibras que lo persiguen: “Mañana me voy a Catemaco”, dijo tras analizar su suerte en los últimos meses. Archivado como: Alfredo Adame hará limpia