Apenas inició el año y el conductor Alfredo Adame ya fue el protagonista de una nueva pelea callejera. En redes sociales se filtró un video donde el actor encara a otra persona, pero no todo salió como esperaba, pues terminó golpeado y en el piso por un palo.

Ya inició el segundo mes del 2023 y comenzó con una noticia no inesperada, pero si trajo algunas sorpresas. Pues el también aviador volvió a ser atacado en plena carretera por un sujeto que iba armado con un palo. El actor recibió estos impactos y todo fue grabado.

Alfredo Adame golpeado calle: Se burlan del actor

“Es en serio? Todavía no sale de una y se mete a otra? Este señor lo deben de encerrar a él, por su seguridad! No puedo creerlo!”, internautas comenzaron a quejarse de la actitud del actor Alfredo Adame. “Ese Alfredo no aprende… Le tiene que bajar 3 rayitas”, comentó otro.

Incluso algunos lo acusaron de ya estar fuera de sus cabales: “No entiende que ya es un anciano y qué hay mucho loco en las calles , Sabra Dios si eran ratas o narcos”, “Ya duerman al anciano, puras vergüenzas y no aprende”, “Que asco Alfredo Adame, no deja de disimular su hambre”.