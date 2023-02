No pueden existir las premiaciones sin escándalos y en esta edición de los Premios lo Nuestro la encargada de generar revolución fue la rapera Tockischa. Pues con un vestido negro ceñido al cuerpo aparentaba que su look estaba bien, sin embargo, un detalle en su cara cambio todo.

Alfombra Premios Lo Nuestro: No le importó la polémica

Después de revivir su pasado con Sergio Andrade por una denuncia que le hicieron dos mujeres en EEUU por trata de personas, Gloria Trevi llegó luciendo un atuendo muy particular. Pues en lugar de un tipico vestido deicidio por algo de cuerpo completo lleno de diamantes.

Además, le agregó una capa color blanca. De acuerdo con El Gordo y la Flaca, el look estuvo a cargo de Giannina Azar. “Bueno para un show pero no para este evento”, “Ese traje parece cortinas, no era para esos premios”, las criticas no podían faltar. ARCHIVADO DE: Alfombra Premios Lo Nuestro