A los 78 años, muere la cantante Alfa Anderson, vocalista de Chic

Alcanzaron el éxito mundial gracias a canciones como Le freak, Good times, I want your love y Everybody dance.

Junto a Luci Martin, Alfa Anderson se consolidó como una de las voces principales de Chic.

Se le recuerda por poner ‘su toque’ a las canciones At last I am free y I want your love.

En una entrevista inédita de 2013, la reina de la música disco habló para la revista Rolling Stone sobre el ascenso, el apogeo y el final de Chic.

También, no dejó de mencionar el impacto duradero de la banda, así como de la música disco.