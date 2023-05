Aleyda Ortiz y la verdad sobre su salida de Despierta América

Aleyda Ortiz charló con MundoNow

Dio a conocer varios temas que nunca había explicado

Habló sobre qué hizo cuando la despidieron de Despierta América Aleyda Ortiz, la modelo que fue finalista en Miss Universo Puerto Rico en el año de 2014 y ganadora del certamen «Nuestra Belleza Latina» en el mismo año, tuvo una charla con MundoNow donde tocó varios sucesos de su vida, además de decir la verdad sobre su salida de Despierta América. En la conversación con MundoNow habló sobre la vez que fue despedida del programa, su relación tóxica que tenía en tiempos anteriores, su llegada a «En Casa con Telemundo» y sobre las criticas que recibió cuando ganó el certamen. Aleyda Ortiz dice la verdad sobre su salida de Despierta América La modelo y presentadora puertorriqueña habló en la entrevista acerca de la vez que fue despedida de Despierta América, quien compartió que se sintió muy inquieta debido a que tenía que buscar un nuevo trabajo y reveló lo que hizo la noche de su despido. «Claro, me emborraché», dijo Aleyda tras echar una carcajada, «Lo que sí siento a nivel emocional no era dolor, era incertidumbre, te da miedo, por tu familia, por las responsabilidades (…) fue un poco increíble porque en ningún momento ese miedo fue real, los meses que estuve sin trabajar en la tele, me llegaron oportunidades de otras áreas, como presentadora, comunicadora, conductora y yo decía, Dios aprieta pero no ahorca», señaló Aleyda.

Además de hablar de su despedida de Despierta América, Aleyda Ortiz habla sobre los malos comentarios que recibió Una de las cosas donde se sinceró la presentadora puertorriqueña fue cuando ganó el certamen de Nuestra Belleza Latina en el año de 2014, donde argumentó que los peores comentarios que recibió fue después de haber ganado el concurso, ante esto, Aleyda dijo lo siguiente. «Las críticas más graves vienen del público, porque cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, yo no tenía celular, entonces cuando me lo dan, empiezo a ver todos los mensajes y por supuesto se de alguna manera se meten en lo personal, me llegaron a mandar mensajes sobre mi familia, eso sí me dolió, yo luchaba mucho contra mi peso y en esa ocasión era muy insegura», señaló Aleyda.

La presentadora habla sobre la violencia que sufrió por parte de una expareja En un momento más donde la presentadora se sinceró frente a la cámara, fue cuando recordó que en un pasado sufrió violencia por parte de una expareja, Aleyda contó cómo logró salir de dicha situación y qué personas estuvieron con ella apoyándola en ese duro momento. «Realmente el momento en el que yo abro mis ojos de lo que estaba haciendo y permitiendo fue cuando una vez mi hermana me dijo tras una discusión, me dijo ‘Aleyda, el primer síntoma de las mujeres maltratadas es que no lo aceptan, y ahí fue cuando me di cuenta que estaba justificando acciones que no y me estaba echando la culpa», dijo la presentadora.

Aleyda es la nueva conductora de «En Casa con Telemundo» Y dejando lo mejor para el final, Aleyda Ortiz es una de las nuevas conductoras que se integró al cast de «En Casa con Telemundo», aunque no ha sido de manera permanente, la modelo cuenta cómo es estar en el nuevo programa y compartir escenario con Carlos Adyan y Andrea Meza, si deseas visitar el Instagram oficial de MundoNow, haz click AQUÍ. «Yo estoy ahí hasta donde Dios lo permita, en esta ocasión estoy haciendo ‘En Casa con Telemundo’ y ha sido una experiencia maravillosa, estoy muy agradecida con la producción, mis compañeros, el ambiente (…) ¿Por qué es importante para mí?, porque puedo ser una mejor persona profesional y que cada vez puede crecer uno más, entonces en verdad muchas gracias», concluyó Aleyda, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR