Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños y desata polémica

El capitán de los Diablos compartió imágenes de su celebración horas antes de que el Toluca derrotara a Juárez en el inicio de la Liguilla del futbol mexicano.
Por 
2025-11-27T04:14:38+00:00
Foto: Toluca

Publicado el 11/26/2025 a las 23:14

Alexis Vega cumplió 28 años y lo celebró con una reunión privada que compartió en redes sociales, acompañado por compañeros como Marcel Ruiz y Héctor Herrera. Sin embargo, no viajó a Ciudad Juárez para el duelo de Ida de los Cuartos de Final ante FC Juárez debido a una lesión muscular.

Aunque el DT Antonio Mohamed había adelantado que Vega ya entrenaba al parejo del grupo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar una recaída. Será su tercer partido consecutivo sin actividad, lo que obliga a Toluca a reorganizar su ataque.

 

Toluca inicia defensa del título

Los Diablos buscan el bicampeonato y comenzaron su camino este miércoles enfrentando a unos Bravos a quienes derrotaron dos goles a uno.

¿Estará Alexis para la vuelta?

Vega disputó 13 partidos en el torneo regular (11 como titular) y marcó 4 goles. Además, fue clave en la Liguilla pasada, con otros 4 tantos. En Toluca confían en que esté disponible para el duelo de Vuelta o Semifinales, si avanzan.

Alexis Vega presume fiesta y causa polémica / Foto: IG alexisvega.9

