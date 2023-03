Alexa Grasso se convierte en la primera mexicana en ganar la UFG

Obtuvo el título de ‘Campeona mosca 285’

La mexicana derrotó a Valentina Shevchenko

¡SE CONVIERTE EN CAMPEONA! Alexa Grasso, de 29 años de edad, se convirtió en la primera mexicana en ganar el título de ‘Campeona mosca 285’ venciendo a su contrincante Valentina Shevchenko. La mexicana no dudó en compartir sus primeras palabras tras la victoria y señalar lo feliz que se encontró tras obtener este campeonato.

La joven originaria de Guadalajara, no dudó en agradecer el apoyo del público a través de redes sociales, señalando su emoción por esta primera victoria internacional. En la pelea, se observaron estrellas como Brandon Moreno, Conor McGregor y Jake Gyllenhaal, quienes apoyaron a Alexa Grasso y festejaron su victoria.

ALEXA GRASSO: LA CAMPEONA DE LA UFG

Alexa Grasso, se convirtió en la primera mexicana en ganar el título de ‘Campeona mosca 285’. En un desafiante encuentro con Valentina Shevchenko, de 34 años de edad, Grasso demostró su gran dominio en la pelea, aprovechando la oportunidad de vencer a su contrincante con gran destreza y que causó la sensación en la UFG.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, Alexa Grasso (16-3) de México, sexta clasificada, sometió a la campeona Valentina Shevchenko (23-4) de Kirguistán por 4:34 en el cuarto asalto para capturar el cinturón. En redes sociales, siguen viralizándose los momentos donde la jalisciense no dudó en someter a Shevchenko, obteniendo la gran victoria.