El medio TMZ, reportó las palabras que dijo Alex Rodríguez en conversación con Martha Stewart: “Sabes, Martha, gracias a Dios, no me arrepiento”, dijo Rodríguez. “La vida es buena. Soy muy afortunado…Mira, la pasamos muy bien”, dijo. “Pero, lo que es más importante, siempre ponemos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacemos”.

Rodríguez dijo que su ex “el ser humano más talentoso que he conocido”. “La artista más trabajadora que he conocido” dijo. “Y creo que ella es la mejor artista, artista en vivo en el mundo de hoy que está viva”. Esas fueron las palabras del ex beisbolista sobre Jennifer López a días de que ella se casará con Ben Affleck.