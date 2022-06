Alex Rodríguez, ex Jennifer Lopez, ¿Estrena nueva pareja?

Fue hace un año y medio que el exjugador de los Yankees de descendencia dominicana, y la intérprete de ‘On The Floor’ se separaron definitivamente. Luego de su separación, Jennifer Lopez decidió rehacer su vida con quien fue su novio en los 2000s, Ben Affleck, y por su parte parece ser que a Alex ya lo ‘flechó’ cupido.

Alex Rodríguez nueva pareja: Le dicen que ‘es puro teatro’

A través de los comentarios, la gente dijo mucho acerca de esta fotografía filtrada de la supuesta pareja, algunos diciendo que es puro ‘circo, maroma y teatro’, o cuestionando el porque Alex Rodríguez aparece dándole un beso a la modelo con los ojos abiertos, lo cual, dio mucho qué hablar…

"Mucho duró, ella no había terminado con él y andaba en romance con Ben", "Tiene los ojos abiertos, eso significa que no tiene ningún sentimiento por ti", "Ese hombre no ama a nadie solo a el mismo", "Mirando si la foto va a salir bien", "Ese teatro ni el se lo cree", "El siempre besa las mujeres mirando el celular o mirando para otro lado", entre muchos otros comentarios…