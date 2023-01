¿Por qué es tan importante para Alex Rodríguez?

En el post, Rodríguez confesó que DiMare y su esposa, Swanee, tuvieron un acto de bondad al momento en que estaba en la escuela y declaró que fue uno de los hechos más importantes de su vida. De acuerdo con el deportista, la familia DiMare decidió financiar su educación cuando se encontraba estudiando en la Westminster Christian School, que en esos momentos era muy difícil de lograr pagar.

“Paul amaba a la gente y, en silencio, marcó una gran diferencia en las vidas de quienes le rodeaban. Hace poco me enteré de que Paul y su esposa Swanee financiaron mi educación en la Westminster Christian School, un instituto que mi familia no podía permitirse. Ese acto de bondad cambiaría el curso de toda mi vida. Y no fui el único“, declaró Rodríguez en el post de Instagram.