Álex Kaffie abandona Imagen TV tras ser sancionado por Nacho Lozano

Kaffie compartió un comunicado en sus redes sociales señalando que recibió un trato injusto, y que a pesar de que la sanción impuesta por Nacho Lozano ya acabó, Álex no tiene ninguna intención de volver a conducir «Sale el Sol» ni trabajar en dicha cadena.

Las peleas en el mundo del espectáculo son cosas que en ocasiones no se pueden controlar tal y como el caso de este día, pues el conductor Álex Kaffie terminó por abandonar Imagen TV después de haber sido sancionado por el periodista mexicano, Nacho Lozano.

¿Qué dice el comunicado?

En su Instagram oficial, Álex Kaffie dio a conocer un anuncio explicando todo lo que había pasado entre la situación con él y Nacho Lozano, quien dijo que no quiere ser más parte de dicha cadena todo por el «capricho» de otro trabajador, cabe recalcar que Kaffie fue suspendido del programa donde se encontraba sin recibir paga.

«Los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo (tras la columna escrita), tal amonestación ha terminado, sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado, se pisa y corre a otro», escribió Álex en su publicación.