Posteriormente, en el video se puede ver como Eugenio le dice que no hizo nada debido a que la vio alterada. Esto hizo que Alessandra no pudiera más y comenzara a llorar, pero no antes de que el protagonista de ‘La Familia P. Luche’ dijera que se puso así porque Alessandra tiene un miedo con los choques debido a un trauma del pasado.

La inesperada reacción de José Eduardo que hizo a todos reír

“Es que me siento sola, es que siento que no lo válidas, que no lo ves… y que no me acompañas. Y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda”, reclamó. “Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nomás es el coche o la velocidad, necesito que veas a mí”, dijo llorando la cantante, mientras los hijos de Eugenio estaban visiblemente incómodos.

Lo que hizo reír a muchas personas fue que posterior a esto, José Eduardo hiciera un comentario mostrando la incomodidad del momento. “Ah no, en la cena, en el momento incómodo, vamos a chilar todos, ya nada más te queda poner cara de que ‘eres empático'”, dijo el hijo de Eugenio Derbez (HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO).