Alessandra Rosaldo por fin dice la verdad del Temerario Adolfo Ángel

Alessandra Rosaldo, actriz y cantante, ha estado en el ojo público recientemente debido a varios rumores que apuntaban a un supuesto conflicto con una ex pareja de su esposo, Eugenio Derbez.

«Una noche estaba él sentado en su mesa, yo abajo con los mortales y él estaba en su área VIP, de repente me empezó a coquetear, me mandó llamar y ahí voy. Es un Don Juan y en ese momento era el galán de galanes”, detalló la famosa.

“A los tres minutos me tomó de la mano y nunca me la soltó, platicamos toda la noche y cuando salimos me dijo: ‘Tú eres mi novia’», mencionó.

«Yo tenía 23 años, él 31 o 32, en ese momento Sentidos Opuestos no éramos muy famosos. Al día siguiente ya tenía flores en mi casa, me recogía en su limusina”, recordó la mexicana.

Adolfo Ángel, quien era varios años mayor que ella, la cautivó desde el primer momento, y según cuenta Alessandra, ambos pasaron horas conversando la noche que se conocieron.

“Lo admiraba muchísimo, fue la primera vez que admiré a un home. Yo creo que él me admiraba como cantante. Él decía que le gustaba mi voz y cuando lo acompañaba a bares él me invitaba a cantar, era súper espléndido. Como él y su hermano salieron adelante, sacaron a su familia”, apuntó.