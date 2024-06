¿Aleska y Clovis confirman romance? Aparecen tras finalizar La Casa de los Famosos muy cariñosos

Durante su paso por el reality se mantuvieron discretos, pero una vez fuera del programa, no han dudado en mostrar su felicidad y complicidad.

La química entre ellos comenzó en el reality, pero prefirieron no dar rienda suelta a sus sentimientos en ese momento.

En otro video en la misma plataforma, dijeron que Génesis solo está usando a Clovis y que en realidad no está enamorada.

Lo anterior se publicó a través de la cuenta del usuario Jeinner Alexander, donde aseguró que muchos internautas especulan que todo es una farsa.

«Al ver esta fotografía los fans se sintieron traicionados que señalan que Aleska solo lo está utilizando (a Clovis) para hacer foco», dijo el usuario.

«Además, no se cansan de decir que Aleska no es una persona tan grata, así que a las personas no les está gustando el victimismo que está teniendo», afirmó.

Tal como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar ante esta confirmación pública de su supuesto romance.